Минфин выплатил 7 млрд рублей купонного дохода по евробондам

Министерство финансов РФ выплатило купонный доход по евробондам с погашением в 2042 году на сумму 7 млрд рублей.
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