Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Козлова
    Министр бескультурья...Министр культуры ...
  • вылитый литой
    он пытается который раз повысить продолжительность жизни ,но вот народ никак не хочет жить при его управлении ,мрет в...Кудрин: российска...
  • Alex Немо
    минус за неумение постить полную статью...Трампа делают «уз...

Саудовская Аравия запретит путешествовать тем, кто ездил в «красные страны»

Саудовская Аравия запретит путешествовать тем, кто ездил в «красные страны»

Беспечных туристов на 3 года оставят дома.Саудовская Аравия может на три года запретить выезд для граждан, которые путешествуют в страны, включенные в «красный список» королевства, в рамках усилий по сдерживанию распространения коронавируса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх