Саудовская Аравия запретит путешествовать тем, кто ездил в «красные страны»

Беспечных туристов на 3 года оставят дома.Саудовская Аравия может на три года запретить выезд для граждан, которые путешествуют в страны, включенные в «красный список» королевства, в рамках усилий по сдерживанию распространения коронавируса.
Беспечных туристов на 3 года оставят дома.Саудовская Аравия может на три года запретить выезд для граждан, которые путешествуют в страны, включенные в «красный список» королевства, в рамках усилий по сдерживанию распространения коронавируса.
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