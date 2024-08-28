Куда сходить: интересные мероприятия 29 августа в Крыму

ТЕАТР Ялтинский театр имени А. П. Чехова (Ялта, ул Екатерининская, д 11) Музыкальная комедия-детектив «Любовь с последствиями» 16+ 29 августа, 19:00 Остросюжетная, парадоксальная детективная история с искрометным юмором от классика итальянской драматургии Альдо Николаи.
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