В Дагестане на проектную документацию для рекультивации свалок выделят более 47 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют выделить более 47 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для рекультивации несанкционированных свалок на территории региона.
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