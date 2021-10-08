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В Дагестане на проектную документацию для рекультивации свалок выделят более 47 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют выделить более 47 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для рекультивации несанкционированных свалок на территории региона.

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