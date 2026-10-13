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Рязанские новости

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РязГМУ закупает сценические костюмы для фестиваля народов

РязГМУ закупает сценические костюмы для фестиваля народов

Договор на поставку национальных костюмов для фестиваля «Дружить по-русски!» в РязГМУ заключен за 950 тыс.

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