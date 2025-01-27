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Прогноз погоды в Крыму на 27 января

Прогноз погоды в Крыму на 27 января

Прогноз погоды в Крыму на 27 январяВ Симферополе +15 и малооблачноВ Севастополе +13 и малооблачноВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +12 и небольшой дождьВ Ялте +10 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +10 и малооблачно.

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