Прогноз погоды в Крыму на 27 января

Прогноз погоды в Крыму на 27 январяВ Симферополе +15 и малооблачноВ Севастополе +13 и малооблачноВ Евпатории +11 и небольшой дождьВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +12 и небольшой дождьВ Ялте +10 и небольшой дождьВ Алуште +10 и небольшой дождьВ Керчи +10 и малооблачно.