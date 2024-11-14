С начала года в Крыму уничтожили больше 18 тонн сливочного масла и другой небезопасной продукции

После реорганизации Южного межрегионального управления Россельхознадзора работа по изъятию из оборота некачественной продукции, которая представляет угрозу для здоровья и жизни потребителей, продолжилась.
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