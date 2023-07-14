Юрий Кот Давайте попробуем разобраться в произошедшем. Снова забурлило и понеслось по кочкам.
Генералы Попов, Гурулев, Герасимов - треугольник с тУпиками
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Читатель, не расстраивайся. Вспомни, что творилось в первые недели ВОВ. То же самое видим и сейчас. Только с учётом, что всё-таки не война, а СВО. И Путин осторожничает.
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1 час.
МС
Марина Свобода
То,что творится в армии, полный п...ц.Жаль ребят на передовой. А всякие рассуждальшики - на передовую. Вот тогда и посмотрим, как запрете...Сидеть дома на диване и комментировать не великий труд. А он генерал и бьётся за своих ребят. А если его не слвшат- стране беда. С такими вояками мы не сможем победить. Мои цена будет слишком высокая.
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23 мин.
HotRS
Да, но, все-таки, экспертизу сделать необходимо. Одно дело Пригожин, он не гос. служащий, может выражать свое мнение без оглядки, совсем другое, люди связанные присягой. По уму, не надо было выносить все в публичное пространство, а Гурулеву, как депутату ГД, создать комиссию и разобраться. Ну и выводы, если подтвердится.
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7 мин.
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