Генералы Попов, Гурулев, Герасимов - треугольник с тУпиками

АС Анатолий Страшко Читатель, не расстраивайся. Вспомни, что творилось в первые недели ВОВ. То же самое видим и сейчас. Только с учётом, что всё-таки не война, а СВО. И Путин осторожничает.

МС Марина Свобода То,что творится в армии, полный п...ц.Жаль ребят на передовой. А всякие рассуждальшики - на передовую. Вот тогда и посмотрим, как запрете...Сидеть дома на диване и комментировать не великий труд. А он генерал и бьётся за своих ребят. А если его не слвшат- стране беда. С такими вояками мы не сможем победить. Мои цена будет слишком высокая.