В Калуге почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В субботу калужане почтили память всех советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. 22 июня в 4 часа утра на Воинском мемориальном кладбище по улице Пухова прошел траурный митинг-реквием "Вечная Слава Героям!", посвященный 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.