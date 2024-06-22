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В Калуге почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Калуге почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В субботу калужане почтили память всех советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. 22 июня в 4 часа утра на Воинском мемориальном кладбище по улице Пухова прошел траурный митинг-реквием "Вечная Слава Героям!", посвященный 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

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