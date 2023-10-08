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Забайкальские школьники поставили рекорд по массовому прочтению стихов

Забайкальские школьники поставили рекорд по массовому прочтению стихов

Школьники из Забайкальского края поставили рекорд в акции «Рекорды Первых».Telegram-канал регионального «Движения Первых» сообщил, что по традиционной волонтерской акции «Добрая суббота» 6-7 октября забайкальские активисты приняли участие и поставили свой Рекорд Первых.

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