Забайкальские школьники поставили рекорд по массовому прочтению стихов

Школьники из Забайкальского края поставили рекорд в акции «Рекорды Первых».Telegram-канал регионального «Движения Первых» сообщил, что по традиционной волонтерской акции «Добрая суббота» 6-7 октября забайкальские активисты приняли участие и поставили свой Рекорд Первых.
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