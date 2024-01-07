«Морозный рекорд»: петербуржцы пережили одну из самых холодных рождественских ночей века

В Петербурге и Ленобласти в рождественскую ночь было непривычно морозно. По данным специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, это Рождество в Петербурге стало четвертым в списке самых холодных в этом веке.
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