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Четыре, пять, шесть: в Крыму растет число детей в многодетных семьях

Четыре, пять, шесть: в Крыму растет число детей в многодетных семьях

В Крыму растет число детей в многодетных семьях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе республиканского Министерства юстиции, в течение последней недели марта в Крыму родились 305 детей, в том числе 6 двоен.

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