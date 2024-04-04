Четыре, пять, шесть: в Крыму растет число детей в многодетных семьях

В Крыму растет число детей в многодетных семьях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе республиканского Министерства юстиции, в течение последней недели марта в Крыму родились 305 детей, в том числе 6 двоен.
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