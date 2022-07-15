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Гендиректор «Пари НН» об оформлении Fan ID: «Потратил 5 минут в МФЦ. На следующий день получил карту»

Гендиректор «Пари НН» рассказал об оформлении Fan ID. «Fan ID — факт, закон принят. Я потратил всего 5 минут в МФЦ, все получил, ничего в «Госуслуги» не загружал.

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