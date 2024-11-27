Эксперт: Китай получил полное преимущество в энергетических сделках с Россией

Не секрет, что Китай и энергетические секторы РФ становятся все более близкими с тех пор, как западные санкции против российских энергоносителей вынудили Москву искать новых покупателей для своего колоссального экспорта ископаемого топлива.
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