Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Диверсия или авария? Пожар на газовой станции под Алуштой

Диверсия или авария? Пожар на газовой станции под Алуштой

В Алуште и поселках из-за ночного пожара на газораспределительной станции отключен газ. Причины аварии до сих пор точно неизвестны, на восстановление газоснабжения потребуется от 7 до 10 дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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