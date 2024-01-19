Совсем НИИТП: для Года Нисанова прикупили немного Российских космических систем

Осколки некогда уникального предприятия - имущественный комплекс на Бауманской, 53 в Москве, по-тихому был выкуплен у холдинга "Российские космические системы" из госкорпорации "Роскосмос" структурами правительства Москвы.
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