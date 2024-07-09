Заявки на творческий конкурс Ягодного фестиваля Чувашии принимают до 15 июля

Принимаются заявки на участие в конкурсе в рамках Ягодного фестиваля Чувашии. Каждый желающий может принять в нём участие, спев песню, создав костюм или нарисовав картину на тему ягод и отправив свое творчество до 15 июля по электронной почте yagodafest2024@yandex.
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