Заявки на творческий конкурс Ягодного фестиваля Чувашии принимают до 15 июля

Принимаются заявки на участие в конкурсе в рамках Ягодного фестиваля Чувашии. Каждый желающий может принять в нём участие, спев песню, создав костюм или нарисовав картину на тему ягод и отправив свое творчество до 15 июля по электронной почте yagodafest2024@yandex.