Зеленский признал успехи РФ в зоне СВО

Российские войска постепенно продвигаются, поэтому Украине необходимо больше западного вооружения для удержания фронта, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам Евросоюза, опубликованном в … .
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