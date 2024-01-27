На здоровье тамбовчан в 2023 году потратили почти 4 млрд рублей

В Тамбовской области подвели итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году. На период 2019-2025 годы предусмотрено на его реализацию более 18,5 миллиардов рублей, в том числе 3,8 миллиарда на 2023 год, в котором, как сообщает глава Тамбовской области Максим Егоров в своем Телеграм-канале, показатель смертности населения снижен почти на 11%.