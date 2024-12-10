Аграрии Курской области смогут пролонгировать льготные кредиты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому сельхозпроизводители из Курской области, пострадавшие от обстрелов украинских войск, получают возможность пролонгации льготных кредитов, а также отсрочки платежей сроком на год.
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