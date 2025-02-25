⚡️Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворцев ❗️Наличие на Украине миротворческих войск должно быть в той форме, которая приемлема для всех сторон — Трамп.
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⚡️Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворцев ❗️Наличие на Украине миротворческих войск должно быть в той форме, которая приемлема для всех сторон — Трамп.
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