Путин поблагодарил Пекин за высокий уровень делегации на ВЭФ

Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета Китая на полях Восточного экономического форума заявил, что отношения между двумя странами строятся на принципах стратегического партнерства и взаимопонимания во всех сферах.
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