СКР возбудил уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов в Рязанской области

В результате инцидента повреждены 15 вагонов, причинённый ущерб устанавливается. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о теракте и незаконном приобретении взрывчатых веществ после схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области.
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