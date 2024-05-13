Психолог объяснила проблемы с самооценкой актрисы Снигирь

Артистка росла в семье властных родителей, и это отразилось на ее психологических особенностях Недавнее заявление Юлии Снигирь о том, что чувствует себя неуверенно, если сумка не подходит к платью, связано с ее типом личности, утверждает психолог Мария Макаренко.