Reuters: потери Украины от блокады черноморских портов оценили в 1,5% ВВП

Агентство Reuters, ссылаясь на украинского министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, сообщило, что ущерб экономике страны из-за блокировки черноморских гаваней составляет примерно 1,5 процентного пункта ВВП.
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