Japan Times: мыши портят терминалы Starlink в окопах ВСУ

Мыши грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink в окопах ВСУ, сообщает Japan Times.В ходе беседы с журналистом Эммануэлем Пешо украинский военнослужащий по имени Дмитрий сообщил, что прошлой зимой не видел ни одной мыши, однако этой осенью их «просто толпы».