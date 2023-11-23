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Japan Times: мыши портят терминалы Starlink в окопах ВСУ

Japan Times: мыши портят терминалы Starlink в окопах ВСУ

Мыши грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink в окопах ВСУ, сообщает Japan Times.В ходе беседы с журналистом Эммануэлем Пешо украинский военнослужащий по имени Дмитрий сообщил, что прошлой зимой не видел ни одной мыши, однако этой осенью их «просто толпы».

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