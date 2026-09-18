14 повадок питомцев, которые добавляют в осенние будни щепотку пряной иронии и уюта

В доме, где есть домашние питомцы, обычно скучать не приходится. Смешные повадки, мелкие шалости и бесконечная любовь и ласка — все это идет в комплекте, если завели животное.
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