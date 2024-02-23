На заре новых возможностей: «Лидеры России» вступают в решающую фазу

МОСКВА, 23 февраля, «ФедералПресс». В День защитника Отечества стартовали оценочные испытания суперфинала юбилейного сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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