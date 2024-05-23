Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале информировал об атаке армией Украины территории двух детских лагерей в Белгороде.
В Белгороде снаряды ВСУ попали в детские лагеря
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Слава богу,что жертв нет. Но не менее 30 ракет очевидно нанесли значительный материальный ущерб. Все таки били то не по полю а по центру Белгорода. Прямо прифронотовым регионом стала Белгородская область. Выдержки вам и терпения.
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