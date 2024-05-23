В Белгороде снаряды ВСУ попали в детские лагеря

Виктор Тимошевский

Слава богу,что жертв нет. Но не менее 30 ракет очевидно нанесли значительный материальный ущерб. Все таки били то не по полю а по центру Белгорода. Прямо прифронотовым регионом стала Белгородская область. Выдержки вам и терпения.