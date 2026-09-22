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Царьград

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Минпромторг РФ выделил 1 млрд рублей на закупку 196 "скорых"

Минпромторг РФ выделил 1 млрд рублей на закупку 196 "скорых"

Минпромторг России заключил госконтракт на поставку 196 автомобилей скорой помощи, профинансировав закупку из резервного фонда более чем на 1 млрд рублей.

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