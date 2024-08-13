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Царьград

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Путин назвал главной задачей Минобороны выбить ВСУ из Курской области

Путин назвал главной задачей Минобороны выбить ВСУ из Курской области

По словам губернатора Алексея Смирнова, сейчас киевский режим контролирует 28 населенных пунктов Курской области.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Странно,  задачи поставлены, а орг.выводы не сделаны. Если задачи будут выполнять прежние исполнители, результата не будет. Неужели это не понятно?
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