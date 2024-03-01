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Xiaomi заявила о работе над устранением сбоя в обновлении смартфонов

Xiaomi заявила о работе над устранением сбоя в обновлении смартфонов

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Китайская корпорация Xiaomi работает над устранением массового сбоя в обновлении, из-за которого происходит цикличная перезагрузка смартфона, сообщила компания на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

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