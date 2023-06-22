Военное обозрение

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Ещё несколько добровольческих формирований подписали контракт с Минобороны России

Ещё несколько добровольческих формирований подписали контракт с Минобороны России

Как сообщает Минобороны России, еще четырьмя добровольческими формированиями были подписаны контракты с представителем российского оборонного ведомства.

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