Учёные бьют тревогу: Употребление огурцов с кожурой чревато большими проблемами

Китайские специалисты нашли в кожуре огурцов яд, приводящий к раку печениВ китайском Сельскохозяйственном университете Аньхой выяснили, что тщательное мытьё фруктов и овощей не избавляет их от пестицидов, хоть и снижает концентрацию вредных веществ.