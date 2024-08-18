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Учёные бьют тревогу: Употребление огурцов с кожурой чревато большими проблемами

Учёные бьют тревогу: Употребление огурцов с кожурой чревато большими проблемами

Китайские специалисты нашли в кожуре огурцов яд, приводящий к раку печениВ китайском Сельскохозяйственном университете Аньхой выяснили, что тщательное мытьё фруктов и овощей не избавляет их от пестицидов, хоть и снижает концентрацию вредных веществ.

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