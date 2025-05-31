В Казани наградили победителей конкурса «Эковесна-2025»

Автор: Наталья РыбаковаРеспубликанский конкурс «Эковесна-2025» завершился в Татарстане. По его итогам первое место среди сельских поселений занял Высокогорский район, а среди районов с центром в городах — Кукморский.
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