Россиянин сорвал 13 плакатов с призывами на военную службу и попал под уголовную статью

Заведено дело против жителя Красноярского края, сорвавшего плакаты о службе В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который сорвал 13 плакатов с призывами на военную службу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии