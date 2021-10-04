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В столице задержали восемь исламистов из "Хизб ут-Тахрир"

В столице задержали восемь исламистов из "Хизб ут-Тахрир"

В столице задержаны восемь участников ячейки террористов из запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами.

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Зоя Копань
А что не пишут какой национальности? Вообщем понятно ,если не будут запускать мигрантов,то ФСБ останется без работы,а так "коты ловят мышей"!
Зоя Копань
А что не пишут какой национальности? Вообщем понятно ,если не будут запускать мигрантов,то ФСБ останется без работы,а так "коты ловят мышей"!

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