В столице задержали восемь исламистов из "Хизб ут-Тахрир"

MM24ПолитикаВ столице задержали восемь исламистов из "Хизб ут-Тахрир" В столице задержаны восемь участников ячейки террористов из запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗоя КопаньА что не пишут какой национальности? Вообщем понятно ,если не будут запускать мигрантов,то ФСБ останется без работы,а так "коты ловят мышей"!Зоя КопаньА что не пишут какой национальности? Вообщем понятно ,если не будут запускать мигрантов,то ФСБ останется без работы,а так "коты ловят мышей"!Комментировать
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