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﻿Президент Путин отметил заслуги жителей Тульской области госнаградами

﻿Президент Путин отметил заслуги жителей Тульской области госнаградами

Российский президент Владимир Путин отметил заслуги жителей Тульской области. Об этом говорится в распоряжении &quot;О поощрении&quot;, которое он подписал, передает пресс-служба регионального министерства массовых коммуникаций.

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