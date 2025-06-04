﻿Президент Путин отметил заслуги жителей Тульской области госнаградами

Российский президент Владимир Путин отметил заслуги жителей Тульской области. Об этом говорится в распоряжении "О поощрении", которое он подписал, передает пресс-служба регионального министерства массовых коммуникаций.
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