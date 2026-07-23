Один софт – любые дроны: В США создали ПО для унификации управления БПЛА Американская компания Applied Intuition представила новое автоном.
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Один софт – любые дроны: В США создали ПО для унификации управления БПЛА Американская компания Applied Intuition представила новое автоном.
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