В Москве собираются построить три новые линии и более 40 станций метро, а также создать более 570 тысяч рабочих мест

Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы о проделанной работе и рассказал о планах развития столицыМэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы.
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