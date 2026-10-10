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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер о Хаби Алонсо: «С ним мне комфортнее, я снова стал самим собой и могу делать то, что у меня хорошо получается. Уверен, что «Челси» вернется туда, где ему и место»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о работе с главным тренером команды Хаби Алонсо после продления контракта с клубом.

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