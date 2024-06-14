Благодаря круглогодичной льготе у молодежи Ивановской области стало больше возможностей для путешествий по региону

<p> С 16 июня по 31 августа учащиеся и студенты смогут продолжать поездки на пригородном железнодорожном транспорте по льготной стоимости согласно областному закону, который по просьбе молодежи инициировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.