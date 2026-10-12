В Татарстане с 2027 года на 10% повысят оклады госслужащих

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении должностных окладов государственных гражданских служащих республики на 10% с 1 января 2027 года.
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