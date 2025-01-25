Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Андрей Соловьёв, вы забыли добавить, что и у нас будет такая же картина...Удар ниже пояса. ...
  • Андрей Соловьев
    Даже если будет так, то запад превратится в радиоактивную пустыню, если попрёт против России !Удар ниже пояса. ...
  • Валерий Чикунов
    Да всех сотрудников американских фирм без проводочек и объяснений выдворять из страны и конфисковать все активы .Удар ниже пояса. ...

Удар ниже пояса. Путин в ответ на ультиматум Трампа устроил проблемы ЕС, США и Японии.

Удар ниже пояса. Путин в ответ на ультиматум Трампа устроил проблемы ЕС, США и Японии.

Фото: Официальный сайт президента РФ Карина Романова Российский президент Владимир Путин устроил серьезные неприятности для Соединенных Штатов, Евросоюза и Японии на фоне угроз американского коллеги Дональда Трампа, пишет Sohu.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Да всех сотрудников американских фирм без проводочек и объяснений выдворять из страны и конфисковать все активы .
Ответить
59 мин.
Андрей Соловьев
Даже если будет так, то запад превратится в радиоактивную пустыню, если попрёт против России !
Ответить
21 мин.
Людмила Фирстова
Андрей Соловьёв, вы забыли добавить, что и у нас будет такая же картина...
Ответить
6 мин.

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