Удар ниже пояса. Путин в ответ на ультиматум Трампа устроил проблемы ЕС, США и Японии.

Фото: Официальный сайт президента РФ Карина Романова Российский президент Владимир Путин устроил серьезные неприятности для Соединенных Штатов, Евросоюза и Японии на фоне угроз американского коллеги Дональда Трампа, пишет Sohu.
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