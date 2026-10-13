Дептранс: загоревшийся на западе столицы автобус работал на горючем

Маршрут 329, на котором произошло загорание на западе столицы, не обслуживают электробусы. Об этом сообщил Дептранс Москвы.
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