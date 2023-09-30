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В Новосибирске ищут пропавшую в Абакане женщину с ребёнком

В Новосибирске ищут пропавшую в Абакане женщину с ребёнком

27-летняя сибирячка бесследно исчезла ещё 27 сентября.Волонтёры просят помощи жителей Новосибирска в установлении местонахождения 27-летней Анастасии Тимченко, которая пропала в Абакане вместе с пятилетним сыном.

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