В Новосибирске ищут пропавшую в Абакане женщину с ребёнком

27-летняя сибирячка бесследно исчезла ещё 27 сентября.Волонтёры просят помощи жителей Новосибирска в установлении местонахождения 27-летней Анастасии Тимченко, которая пропала в Абакане вместе с пятилетним сыном.
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