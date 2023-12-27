Эксперты рассказали о перспективах противостояния в зоне СВО в 2024 году

Истощение сил вооруженных формирования Украины (ВФУ) будет использовано Вооруженными силами России для качественной подготовки летнего наступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
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