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Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника Минпромторга Аллу Половченю по делу о крупной растрате

Мещанский суд Москвы арестовал Аллу Половченю, заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли России, по обвинению в растрате в особо крупном размере.

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