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Уехавшая из России звезда сериала «Чики» показала лицо без макияжа крупным планом

Уехавшая из России звезда сериала «Чики» показала лицо без макияжа крупным планом

Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова показала естественную внешность. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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