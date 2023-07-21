Энергоэксперт Гусев спрогнозировал рост цены нефти до $90 за баррель в августе

В августе нефть может подорожать до $90 за баррель. Такое мнение в беседе с газетой "Известия" высказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.